Центробанк РФ изучит возможность идентификации клиентов через банкоматы

Банк России изучит вопрос использования банкоматов для проведения видеоидентификации новых клиентов кредитных учреждений.

С такой инициативой выступила компания-поставщик и производитель банкоматов BFS. Регулятор рассматривает различные варианты развития подходов к идентификации клиентов банков, в том числе с использованием цифровых технологий. Как сообщили в BFS, компания находится на финальной стадии обсуждения с ЦБ РФ административных вопросов для перехода к тестированию технологии.

Согласно антиотмывочному законодательству, банки могут проводить видеоидентификацию клиентов при их личном присутствии в отделении либо с помощью Единой биометрической системы, сообщает РБК.