Под Астраханью в ДТП погиб начальник отдела полиции

В Астраханской области произошла автоавария с участием двух автомобилей.

В ДТП погиб начальник отдела полиции Астрахани. Ещё пять человек получили травмы. Как говорится в сообщении регионального управления МВД, происшествие случилось в Володарском районе на трассе Астрахань - Марфино. 83-летний водитель автомобиля "ГАЗ - 3110" не уступил дорогу "Опелю Астра", который двигался по главной дороге.

За рулем второй машины была 22-летняя местная девушка. Чтобы избежать столкновения, она выехала на встречную полосу и столкнулась со служебным автомобилем "Лада Веста", в котором ехал начальник отдел полиции №1. В результате ДТП он погиб на месте происшествия.

Пассажира автомобиля, в котором он находился, а также водителя "Опель Астра" и еще трех девушек, которые ехали в этой машине, госпитализировали.