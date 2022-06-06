Сайт Минстроя России взломали хакеры

Сайт Министерства строительства России подвергся кибератаке.

При попытке зайти на ресурс вместо его главной страницы открывалось сообщение, из которого следовало, что сайт взломан. Утверждалось, что вся база данных была экспортирована и не исключено, что она появится в открытом доступе.

Злоумышленники дали время до полуночи 7 июня, чтобы перевести 0,5 биткоина (около 1 млн руб.) на указанный кошелек, иначе хакеры пообещали выложить в открытый доступ все персональные данные пользователей, "а возможно, и не только".

Ранее киберзлоумышленники устроили атаки на сайты Федеральной антимонопольной службы России, Минкульта, Минцифры и Роскомнадзора.