06 Июня 2022
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Политика За рубежом
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

В Совете Федерации оценили отказ нескольких стран пропустить самолёт Сергея Лаврова

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин оценил отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить через своё воздушное пространство самолёт главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Насколько страшен для Европы Сергей Лавров. Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолёт Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них – Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит "единомыслие" в Европе относительно политики России. На самом же деле, это показатель комплекса политической неполноценности", - написал политик в своём Telegram-канале.

По его мнению, на Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза.

"Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет", - подытожил Карасин.

Теги: Совет Федерации, Григорий Карасин, Сергей Лавров



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