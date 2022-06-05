Сборная Украины не попадёт на ЧМ-2022 по футболу

В финальном стыковом матче сборная Украины уступила команде Уэльса со счетом 0:1. Все решил автогол капитана украинцев Андрея Ярмоленко. Уэльс впервые с 1958 г. пробился на чемпионат мира.

Единственный мяч был забит 34-й минуте, уточняет "РБК". Капитан украинской команды Андрей Ярмоленко отметился автоголом – он отравил мяч в собственные ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного.

Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.