06 Июня 2022
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Спорт За рубежом Украина
мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Сборная Украины не попадёт на ЧМ-2022 по футболу

В финальном стыковом матче сборная Украины уступила команде Уэльса со счетом 0:1. Все решил автогол капитана украинцев Андрея Ярмоленко. Уэльс впервые с 1958 г. пробился на чемпионат мира.

Единственный мяч был забит 34-й минуте, уточняет "РБК". Капитан украинской команды Андрей Ярмоленко отметился автоголом – он отравил мяч в собственные ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного.

Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Теги: Украина, Уэльс, сборная



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