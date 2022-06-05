Озвучена явка на "конституционном" референдуме в Казахстане после закрытия участков в стране

Явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным Центризбиркома, составила 68,44%, сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

"Всего по стране включены в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, 11 734 642 гражданина. Бюллетени получили 8 030 739 граждан, что составляет 68,44% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Ерман на брифинге в ЦИК, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на 22.00 по времени Нур-Султана (19.00 по Москве) завершилось голосование на всех участках страны и на 25-ти зарубежных участках. На 40 участках в иностранных государствах голосование ещё продолжается.

"Комиссии референдума приступи к подсчету голосов, мы ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра", - пояснил он.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей – в Туркестанский области (80,66%), самый низкий уровень – в Алма-Ате (33,30%).