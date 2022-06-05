06 Июня 2022
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Экономика Тюменская область ДНР и ЛНР
Сергей Козенко, Александр Моор (2022) | Фото: t.me/av_moor

Глава Тюменской области работает в ЛНР

Глава Тюменской области Александр Моор побывал с рабочим визитом в ЛНР. О поездке он рассказал в своём Telegram-канале.

"Работаю в Луганской Народной республике. Встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обсудили направления сотрудничества. Посетил город Краснодон и Краснодонский район", - написал Моор.

Восемь лет люди живут здесь в условиях санкций и ограничений.

"Но, несмотря на трудности, у них горят глаза, и они с оптимизмом смотрят в будущее. Сегодня было много встреч. Общался с врачами, предпринимателями, педагогами, тренерами, работниками культуры, воспитанниками спортшколы. Краснодонцы меня покорили. Здесь чтут память о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны. Для жителей города история Молодой гвардии священна", - написал Моор.

С главой администрации города и района Сергеем Козенко Моор подписал соглашение о сотрудничестве.

"Первоочередная задача – привести в порядок дороги. Будут дороги, появится возможность доставить материалы и технику. Параллельно начнем ремонт учреждений социальной сферы. Будем укреплять экономические связи между регионами. Люди должны увидеть перемены к лучшему. Россия вернулась на Донбасс навсегда", - подытожил Моор.

Теги: Тюменская область, ЛНР, ДНР, сотрудничество



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