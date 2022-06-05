Ректор УрФУ предложил поменять закон "Об образовании", чтобы "платить практикам нормальные деньги"

Ректор УрФУ, президент Союза ректоров Свердловской области Виктор Кокшаров выступил заседании расширенного Совета Российского союза ректоров. Он заявил о необходимости менять закон "Об образовании". Стенограмма заседания опубликована на портале министерства образования и науки РФ.

"Давайте тонкой настройкой системы заниматься, что и нужно будет сделать, в том числе введя некие поправки в закон "Об образовании". Например, определить статус предприятия, сейчас идёт создание передовых инженерных школ, интегрированных систем для бизнеса и для промышленного сектора, бакалавриат-магистратура. Потому что у нас есть проблемы. Мы хотим привлечь как можно больше практиков, но не можем им платить нормальные деньги. Мы ограничены цифрами госзадания, например, не можем им платить достойно. Вот это надо поправить в законе, и этим нужно заниматься", - считает Кокшаров.

По его мнению, надо договориться с профессиональными объединениями, с предпринимателями, с РСПП о том, где им нужны программы специалитета и не хватает просто бакалавриата и магистратуры, а потом "начать действовать".

"Тогда вместо интегрированных программ – четыре и два года – можно сделать пять, тогда и деньги сократим, не потратим лишнее. Ну и, конечно, если нужно шесть лет, можно тоже договориться, ввести и в стандарты. Чтобы в ходе вот этого шестилетнего обучения (четыре плюс два) интегрировать программы для предприятий, можно было организовать годичную оплачиваемую со стороны предприятий стажировку. Это делается во многих государствах", - сказал Кокшаров.

Все новации, которые есть, - и зачетные единицы, и образовательные траектории, и мобильность – всё это надо сохранить, в том числе в специалитете.

"Если мы будем переходить на увеличение программ специалитета, это всё надо интегрировать. Что сейчас легко делается в бакалавриате и магистратуре, в специалитете тоже нужно делать", - сказал Кокшаров.

Также он предложил регламентировать поступление в магистратуру.

"Понятно, что философ не должен на энергетическое машиностроение поступать. Это будет трата денег и времени. Но философ может поступить на политологию, на медиакоммуникации, куда угодно в рамках области "Гуманитарные науки"", - считает ректор УрФУ.

Надо "с предпринимателями и с профессиональными объединениями тоже определить, что могут поступать представители других направлений".

"Скажем, менеджмент: здесь я бы поддержал, что на менеджмент после соответствующей работы на предприятии могут поступать руководители. У них это после профессиональной квалификации уже забито. MBA – фактически это то же самое, магистратура по менеджменту. Как раз предмет профессиональной дискуссии, надо всем вместе нам об этом договориться", - подытожил Кокшаров.