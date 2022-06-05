Представитель офиса Зеленского назвал спикера парламента Венгрии "недополитиком"

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига назвал спикера парламента Венгрии Ласло Кевера недополитиком после его слов о личных психических проблемах Владимира Зеленского.

"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания недополитиков", - написал чиновник в Facebook (экстремистская организация, запрещена в России), цитату приводит РИА Новости.

По его словам, "осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне, у короткого ума язык длинный". Также Сибига определил венгерскому парламентарию место на "свалке истории", где его "вспомнят как недоразумение, которое подгавкивало на президента Украины".