05 Июня 2022
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Царские дни, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Белоруссии назвали визит патриарха Кирилла "новой страницей" в истории местной православной церкви

Визит в Белоруссию патриарха Московского и всея Руси Кирилла станет новой страницей в истории Белорусской православной церкви (БПЦ).

"Сегодняшний праздник, ваше Святейшество, - новая славная страница в истории нашей церкви и Белорусского экзархата. И мы благодарим вас с любовью за тот первосветительский визит, который вы теперь совершаете, и имеете возможность разделять молитвенное общение со множеством богомольцев", - сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, выступая в соборе Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке, его слова приводит ТАСС.

Патриарх Кирилл возглавил сегодня церковные торжества в Полоцке на территории Спасо-Евфросиниевского женского монастыря по случаю 1030-летия начала распространения православия на белорусских землях.

Теги: РПЦ, БПЦ, митрополит Вениамин, патриарх Кирилл



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