Переболевший фашизмом Невзоров заявил о своей "ценности" для Украины

Признанный иностранным агентом и сбежавший из России Александр Невзоров* признался, что «болел фашизмом», благодаря чему сегодня для Украины он является «ценным бойцом» на идеологическом фронте. При этом сами украинцы негативно отреагировали на предоставление Невзорову* гражданства их страны, заявляя, что журналист заслуживает тюрьмы, а не украинского паспорта.

Получивший украинское гражданство российский журналист Александр Невзоров* в интервью «Украина 24» рассказал о своей «ценности» для государства в сложившейся сегодня геополитической ситуации. Он открыто признался, что в прошлом «переболел фашизмом», но при этом не жалеет об имеющемся опыте.

«Я в свое время болел фашизмом, переболел им, но благодаря этому я очень хорошо знаю его, очень хорошо знаю его симптомы, знаю его слабые стороны, знаю его проявления, знаю его нюансы, знаю те ощущения, которые он дарит, и то, чего он панически боится. Я могу сказать, что я не отказался бы никогда от того опыта, который у меня есть, потому что именно этот опыт и делает меня максимально страшным на идеологическом фронте», – заявил Невзоров*.

Ряд Телеграм-каналов проанализировали слова сбежавшего из России журналиста, прозвучавшие после решения президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении ему и его супруге гражданства, и пришли к выводу, что таким образом Невзоров* недвусмысленно намекает на то, что именно для Украины на этом «идеологическом фронте» он является «ценным бойцом». Однако реакция самих украинцев явно говорит об их нежелании видеть российского журналиста в рядах соотечественников.

Многие украинские пользователи выразили в социальных сетях возмущение в связи с решением своего президента, называя Невзорова* военным преступником, который заслуживает тюремного заключения. Они открыто выступили против предоставления гражданства российскому журналисту и потребовали от Зеленского пересмотреть свое решение.

Напомним, в отношении Александра Невзорова*, спешно покинувшего Россию, было возбуждено уголовное дело после распространения дискредитирующей Вооруженные силы РФ информации. Находясь за границей, журналист позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес родной страны и россиян, называя их «ошалевшими мухами», а также выражая надежду, что Россия будет «удалена» с карты мира. Под шквал русофобских заявлений Невзорова* попал и Санкт-Петербург, жителей которого он сравнил с «фантастическими тварями». При этом, как писали СМИ, журналиста связывают «дружеские отношения» с губернатором Александром Бегловым. Правда, после побега Невзорова* представители Смольного поспешили удалить подобную информацию из свободного доступа.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.