05 Июня 2022
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ДТП с автобусом в Краснодарском крае (2022) | Фото: Следственный комитет РФ

В больницах Кубани остаются 12 пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом

В Темрюкской центральной районной больнице остаются находятся 11 пострадавших в аварии с маршрутным автобусом, из них трое – в анастезиолого-реанимационном отделении. Одну пациентку в тяжёлом состоянии доставили в краевую клиническую больницу №1 Краснодара в сопровождении реаниматолога санавиации. Ухудшения состояния пациентов нет, сообщает администрация Краснодарского края

В Темрюкскую ЦРБ выезжали краевые хирург, травматолог и анестезиолог-реаниматолог. Также оказывали помощь бригада с реаниматологом от медицины катастроф и психологи МЧС. Всего в медучреждение 4 июня с места ДТП было доставлено 15 пострадавших (из них трое – дети). Три человека перевелись на амбулаторное лечение.

Напомним, 4 июня в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. В момент происшествия в салоне находилось не менее 17 пассажиров, четверо из которых погибли.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале написал, что случившееся – большое горе для близких.

"В причинах аварии будут разбираться правоохранительные органы. С началом курортного сезона увеличилось количество транспорта на наших дорогах, кроме того, уже началась летняя жара. Считаю, что водители общественного транспорта должны проходить более тщательный медицинский контроль перед выходом на рейс. А всем другим участникам дорожного движения необходимо быть более внимательнее за рулём", - написал Кондратьев.

Теги: Авария, автобус, ДТП, погибшие, СК, Вениамин Кондратьев



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