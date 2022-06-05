На окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72, - Минобороны РФ

Во время спецоперации на Украине ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия, сообщает Минобороны РФ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в Краматосрке, Дружковке и Часовом Яру (ДНР) уничтожены заводские цеха, в которых ремонтировали и восстанавливали для ВСУ военную технику, повреждённую во время боевых действий. Уничтожено две пусковых установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", две боевые машины реактивных систем залпового огня, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня "Град", девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов.

В ходе воздушного боя сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны вблизи Одессы сбит самолёт военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. Перехвачены две тактические ракеты "Точка-У", сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган".