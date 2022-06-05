05 Июня 2022
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Политика За рубежом
собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

Турция повышает ставки, демонстрируя свой вес в НАТО, - сенатор Совфеда

Сенатор Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале сегодня несколько раз высказался о позиции Турции относительно вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

"Турция повышает ставки, демонстрируя свой вес в Североатлантическом альянсе. В современной ситуации принцип "всеобщего и горячего одобрения", согласованных с Вашрнгтоном и Брюсселем решений под угрозой отлучения от благосклонности США перестает работать. По крайней мере, в случае с Турцией", - написал Пушков.

Ранее Пушков отметил, что сбылись прогнозы о том, что Анкара не намерена менять позицию относительно приема в НАТО Финляндии и Щвеции.

"Расчёт на то, что Турцию удастся уговорить-уломать без реальных шагов навстречу её требованиям оказался неверен. Президент Реджеп Эрдоган показывает, что не просто бросается словами. Затягивание процесса вступления, отказ Финляндии и Швеции выполнить условия Анкары демонстрируют также надуманный характер их спешного, аварийного "бегства в НАТО"", - размышляет Пушков.

На деле никакой угрозы для них нет, рваться в альянс нет причин, а само вступление основано на искусственной потребности в сфере безопасности.

"Находись эти страны под реальной угрозой, не стали бы они цепляться за пару второстепенных законов. Но в отсутствии такой угрозы они могут себе это позволить и потягаться с Турцией насчёт того, чей суверенитет круче", - говорит сенатор.

Теги: Алексей Пушков, Турция, Финляндия, Швеция, НАТО



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