Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей из-за возможных проблем с тормозами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн машин по всему миру из-за возможных проблем с тормозами.

Отзыв касается моделей классов ML, GL и R, произведенных в 2004-15 гг., уточняет ТАСС. Мера обусловлена угрозой коррозии усилителя тормозов. В теории это может привести к неполадкам в работе педали тормоза.

Производитель просить владельцев попадающих под отзыв автомобилей не использовать их до технического осмотра. В Германии отзовут около 70 тыс. автомобилей.