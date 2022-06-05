05 Июня 2022
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Экономика За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей из-за возможных проблем с тормозами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн машин по всему миру из-за возможных проблем с тормозами.

Отзыв касается моделей классов ML, GL и R, произведенных в 2004-15 гг., уточняет ТАСС. Мера обусловлена угрозой коррозии усилителя тормозов. В теории это может привести к неполадкам в работе педали тормоза.

Производитель просить владельцев попадающих под отзыв автомобилей не использовать их до технического осмотра. В Германии отзовут около 70 тыс. автомобилей.

Теги: Mercedes-Benz, автомобили, тормоза



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