05 Июня 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Андрей Иванов (2022) | Фото: vk.com/treskova_ma

На Ямале похоронили солдата, погибшего во время спецоперации на Украине

В Лабытнанги простились с солдатом, погибшим в спецоперации на Украине. О состоявшейся церемонии написала на своей странице "Вконтакте" мэр города Марина Трескова.

"Мы прощались с героем, истинным патриотом своей Родины, для которого профессиональный и воинский долг стали превыше всего. Наш земляк Андрей Иванов трагически погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Боль потери переполняет душу. Андрей стал примером мужества для каждого из нас. Указом президента России наш земляк награжден орденом Мужества посмертно", - написала Трескова.

Она добавила, что "разделяет горе мамы Андрея, его родных и близких".

Андрей Иванов(2022)|Фото: vk.com/treskova_ma

Теги: Андрей Иванов, Марина Трескова, похороны



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