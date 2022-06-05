На Ямале похоронили солдата, погибшего во время спецоперации на Украине

В Лабытнанги простились с солдатом, погибшим в спецоперации на Украине. О состоявшейся церемонии написала на своей странице "Вконтакте" мэр города Марина Трескова.

"Мы прощались с героем, истинным патриотом своей Родины, для которого профессиональный и воинский долг стали превыше всего. Наш земляк Андрей Иванов трагически погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Боль потери переполняет душу. Андрей стал примером мужества для каждого из нас. Указом президента России наш земляк награжден орденом Мужества посмертно", - написала Трескова.

Она добавила, что "разделяет горе мамы Андрея, его родных и близких".