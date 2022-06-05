В Минобороны показали кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок "Пион"

После проведения стрельбы батарея переместилась на запасные позиции для исключения возможности нанесения противником ответного удара. Расчёты 203-мм САУ "Пион" вели боевую стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 км.

Артиллеристы уничтожили оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, размещённые в лесном массиве. Наведение артиллерии вели беспилотники.





