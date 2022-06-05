05 Июня 2022
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деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Россияне хотят накопить к моменту выхода на пенсию 5 миллионов

Каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, большинство граждан хотели бы скопить к выходу на пенсию 4-5 млн руб.

"Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков", - говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, которая должна быть на счету, равную 4-5 млн руб. Еще 30% хотели бы иметь более 5 млн руб., оставшиеся респонденты – 2-4 млн. При этом лишь 11% россиян регулярно откладывают на пенсию, хотя с 2020 г. этот показатель вырос на 2%. У каждого второго ежемесячная сумма отчислений составляет порядка 7-10% от зарплаты и варьируется в пределах 6-15 тыс. руб.

Теги: Россияне, накопления, пенсия



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