Озвучена явка на "конституционный" референдуме в Казахстане

Явка избирателей на конституционный референдум в Казахстане к 12.00 (9.00 по московскому времени) составила 43,7%. Такие данные привела Центральная комиссия референдума.

Наибольшая явка зафиксирована в Северо-Казахстанской области – 58,25%, уточняет ТАСС. В Нур-Султане на участки пришли 37,03% избирателей. Самая низкая активность в Алма-Ате – 20,14%. Порог в 50% помимо Северо-Казахстанской области превышен в Жамбылской (55,15%), Карагандинской (51,6%) и Павлодарской (51,17%) областях.

Ранее на референдуме проголосовал президент Касым-Жомарт Токаев.