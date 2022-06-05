Токаев назвал январские события в Казахстане "террористической атакой"

Январские события в Казахстане являются террористической атакой на государственный строй, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы настаиваем на том, что это была террористическая атака, направленная на подрыв государственного строя", - цитирует РИА Новости заявление Токаева, которое он сделал во время общения с журналистами после участия в голосовании по изменениям в конституцию.

Он отметил, что "сама операция против государства носила чётко спланированный характер, ею руководили хорошо подготовленные профессионалы".

"Рецидива событий прошедшего января в нашей стране не будет, и залог этого, кстати говоря, - сегодняшний референдум. Мы соотвествующие уроки извлекли", - заявил Токаев.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что "январские события потрясли весь Казахстан".

"Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос", - сказал Назарбаев.