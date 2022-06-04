05 Июня 2022
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США поставят Украине РСЗО HIMARS

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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин о поставке Киеву новых вооружений: "Их наши системы ПВО щелкают как орехи"

Владимир Путин прокомментировал поставку на Украину новых вооружений от Соединенных Штатов Америки. Об этом российский президент рассказал в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Фрагмент беседы опубликован сегодня в Telegram-канале "Смотрим". Автор программы Павел Зарубин спросил, что Путин думает о решении президента США Джо Байдена направить в Киев новые вооружения.

"Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки!", - ответил президент России.

Ранее сообщалось, что власти США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $700 млн, который включает в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним. Нынешний пакет стал уже 11-м по счету. Всего же с начала специальной военной операции Вашингтон передал Киеву помощь в сфере обороны примерно на $4,6 млрд.

Теги: Путин, ПВО, вооружения, президент



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