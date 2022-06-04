В результате стрельбы в торговом центре США ранены девять человек

Девять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на субботу в одном из торговых центров американского города Финикс.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS, полиция полагает, что причиной инцидента стала ссора в многочисленной компании молодых людей, которые вместе проводили время в торговом центре. Возраст пострадавших – от 17 до 24 лет, трое из них, как отмечается, получили тяжелые ранения.

Сразу после приезда правоохранителей район происшествия был оцеплен. Полиция проводит масштабное расследование, но в рамках данного дела пока никто не задержан.

Напомним, на днях в больнице города Талса (штат Оклахома, США) преступник застрелил четырех человек и нескольких ранил. А в мае случились массовые расстрелы в супермаркете в Буффало и в школе в Техасе.