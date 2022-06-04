Минобороны РФ: отступающие нацисты подожгли скит Свято-Успенской Святогорской лавры

В Донецкой народной республике нацисты подожгли скит.

Как сообщили в Министерстве обороны России, 4 июня при отступлении из города Святогорск в ДНР подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, националисты устроили поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Он был построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 году Всехсвятского храма. Скит выполнен в традициях русского деревянного зодчества XVI-XVII веков.

По информации местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета на украинском бронеавтомобиле "Козак".

"После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении – в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово", - уточнили в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Напомним, ранее российскими военными был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников на Украине.