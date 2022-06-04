Власти Мексики разбираются, почему россияне не могут оформить электронные визы

Мексиканские власти пытаются устранить проблемы, с которыми сталкиваются российские граждане при оформлении электронных виз.

Ранее сообщалось, что россияне, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в РФ, получают отказ в оказании данной услуги. При этом сам отказ приходит почему-то на украинском языке.

Как сообщили РИА Новости в мексиканской дипмиссии, посольство Мексики знает об этой ситуации.

"Но сайтом занимается не посольство, а наши миграционные власти. Мы сообщили в Мексику об этой проблеме, там стараются решить этот вопрос", - заявили в ведомстве.

Напомним, недавно президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал США за многомиллиардную помощь Украине, а не Центральной Америке.