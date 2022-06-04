05 Июня 2022
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Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

Российскими военными уничтожен пункт дислокации иностранных наемников на Украине

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.
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Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. По информации Минобороны, в данном центре прибывшими иностранными инструкторами велось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777.

"Также в районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - отметил Конашенков.

Кроме этого, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Также за минувшие сутки было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе.

Теги: наемники, Украина, Минобороны



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