Российскими военными уничтожен пункт дислокации иностранных наемников на Украине

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. По информации Минобороны, в данном центре прибывшими иностранными инструкторами велось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777.

"Также в районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - отметил Конашенков.

Кроме этого, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины. Также за минувшие сутки было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе.