05 Июня 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье пьяный лихач насмерть сбил двух девочек на угнанном авто

В Прикамье задержан ранее неоднократно судимый 43-летний житель города Александровск. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух подростков.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю, 3 июня пьяный мужчина сбил на автомобиле двух 15-летних девочек, которые ехали на велосипедах. От полученных травм несовершеннолетние скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело. Лихач задержан, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Как выяснили следователи, водительских прав он не имел.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Пермскому краю, предварительно установлено, что мужчина угнал автомобиль, который был припаркован возле одного из магазинов города. Собственник не закрыл свое транспортное средство и оставил его заведенным.

Сотрудниками СК изъята и отсмотрена видеозапись произошедшего ДТП с автомобильных видеорегистраторов. По делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Теги: ДТП, девочки, полиция, СК



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