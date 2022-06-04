В Россию из Вьетнама экстрадируют интернет-мошенника, которого не могли передать два года

В Москву из Вьетнама будет экстрадирован россиянин Дмитрий Серебряков. Мужчину обвиняют в интернет-мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, в 2009 году Серебряков с приятелем создали сайт по продаже игровых приставок, фотоаппаратов и сотовых телефонов, которых у них не было в наличии. Не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по продаже техники, они похитили перечисленные им деньги, причинив 29 покупателям значительный ущерб. За это Серебряков получил пять лет лишения свободы. Однако мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

В марте 2019 года россиянина задержали во Вьетнаме за совершение там грабежа. После этого Генеральная прокуратура РФ направила своим зарубежным коллегам запрос о выдаче, который был удовлетворен в мае 2020 года. Однако фактическая передача задержанного в связи с эпидемиологической ситуацией и отсутствием авиасообщения затянулась на два года.

Как отметили в ведомстве, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Дмитрий Серебряков транзитом через Турцию будет доставлен в Москву.