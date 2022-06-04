В ДТП с маршрутным автобусом на Кубани погибли четыре человека

Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела по факту ДТП с маршрутным автобусом на Кубани. В результате аварии есть жертвы.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сегодня в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

В момент происшествия в салоне находилось не менее 17 пассажиров. В результате ДТП погибли четыре пассажира автобуса. Также есть пострадавшие, которые доставляются в больницу для оказания им необходимой помощи.

По данному факту СК России по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела об оказании услуги ненадлежащего качества (статья 238 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения (статья 264 УК РФ). Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров и точное количество пострадавших.