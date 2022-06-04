Рогозин заявил о восстановлении работы немецкого телескопа в паре с российским

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился начать подготовку к восстановлению работы немецкого телескопа eROSITA в космической обсерватории "Спектр-РГ в паре с российским телескопом.

Как сообщил Рогозин в своем Telegram-канале, уникальная орбитальная система исследования звездного неба "Спектр-РГ", созданная в НПО Лавочкина, была запущена 13 июля 2019 года с Байконура ракетой-носителем "Протон-М".

"Сейчас она находится на расстоянии в 1,5 млн километров от Земли. После 24 февраля германское руководство приняло решение отключить свою часть обсерватории", - заявил глава Роскосмоса.

По его словам, у тех, кто принимал в Берлине данное решение, "не было на это морального права".

"Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ", - заверил Дмитрий Рогозин.

Напомним, ранее глава Роскосмоса заявил о наличии "фашистской сволочи" в современном руководстве Германии.