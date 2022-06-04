04 Июня 2022
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Экономика Свердловская область
Иннопром-2021 (2021) | Фото: Накануне.RU

20 компаний представят Свердловскую область на "Иннопроме-2022"

20 компаний Среднего Урала будут представлены на стенде Свердловской области во время международной промышленной выставки "Иннопром-2022", которая пройдет с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в числе экспонентов стенда компании "Ирс Лазер Технолоджи", "АЙ-ТОР", "ДАТА-ЦЕНТР Автоматика", "Уралтехфильтр-Инжиниринг", "Свердловский инструментальный завод", "Завод ЭМА", "Красногвардейский машиностроительный завод" и другие. Акцент выставки будет сделан на практической пользе для ее участников: так, производители смогут непосредственно на полях "Иннопрома" договориться о взаимных поставках.

Стенд страны-партнера – республики Казахстан – будет размещен в третьем павильоне. Ожидается не менее 70 компаний из этой страны. Также свое участие в выставке подтвердили представители еще 15 государств.

Напомним, ранее своими ожиданиями от "Иннопрома" в Екатеринбурге поделился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Теги: компании, Свердловская область, Иннопром



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