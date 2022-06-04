04 Июня 2022
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Общество В России
аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов в очередной раз продлен.

Как сообщается на официальном сайте Росавиации, данный режим продлевается до 12 июня 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что владельцы российских аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли (duty free) для пассажиров внутренних рейсов.

Теги: аэропорты, полеты, ограничение, режим



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