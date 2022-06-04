Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов в очередной раз продлен.

Как сообщается на официальном сайте Росавиации, данный режим продлевается до 12 июня 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что владельцы российских аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли (duty free) для пассажиров внутренних рейсов.