04 Июня 2022
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мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Футбольный клуб "Анжи" лишился профессионального статуса

Футбольный клуб "Анжи" получил отказ в лицензии для выступления в ФНЛ-2 и лишился своего профессионального статуса. Об этом сообщается на официальной фан-странице махачкалинской команды.

В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил "Анжи" к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон в ФНЛ-2. Отсутствие лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса.

"Весь коллектив "Анжи" приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий, к сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров их оказалось недостаточно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее судебные приставы арестовали часть имущества футбольного клуба "Анжи" из-за долгов по налогам. Стоимость арестованного составила более 4,4 млн рублей. Речь шла о транспорте клуба: автомобилях и автобусах.

Теги: Анжи, статус, клуб



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