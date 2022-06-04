На Урале новое ЧП с мигрантами: трое цыган напали на жителя Березовского

Суд уральского города Березовский, рассмотрев материалы полиции, согласился с ходатайством о заключении под стражу трех цыган-гастролеров из Ставропольского края. Силовики подозревают их в групповом нападении на местного жителя.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент, о котором идет речь, произошел 2 июня этого года: группа мужчин на автомашине "ГАЗель" со ставропольскими номерами ездила по частному сектору и собирала лом цветмета. Это не понравилось одному из уральцев: он негативно воспринял визит незваных гостей и попросил их удалиться. Завязалась ссора, очень быстро перешедшая в драку.

В итоге сделавшего замечание мигрантам молодого человека 1991 года рождения доставили в больницу с различными травмами. Однако госпитализация ему не потребовалась.

"Бой был явно неравным: на одного жителя Березовского напали одновременно несколько "гастролеров", у одного в руках был тяжелый металлический предмет. Следственным подразделением территориальной полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – "Разбой". Эта статья достаточно суровая, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Перед началом заседания суда обвиняемые вели себя так, словно плохо владеют русским языком, хотя за пять минут до этого "шпарили", как Трындычиха из фильма "Свадьба в Малиновке". Судьи Лилия Чечулина и Оксана Степанова согласились с доводами сыщиков и оставили фигурантов нашумевшего дела в камерах изолятора временного содержания ОВД Березовского. Одним из задержанных оказался несовершеннолетний участник табора. Работа по установлению всех обстоятельств ЧП находится на контроле руководства ГУ МВД по Свердловской области", - отметил полковник Горелых.

Расследование этой криминальной истории продолжается. Если кто-то из уральцев также стал жертвой подозреваемых, им нужно сообщить об этом по круглосуточному "телефону доверия" региональной полиции: 8 (343) 358-71-61.

Напомним, ранее широкий резонанс вызвало преступление на Химмаше в Екатеринбурге, где мужчину до смерти избили мигранты.