04 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

Чичваркин, Кашин и Пивоваров признаны иностранными агентами

Известные журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров внесены в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.
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Кроме этого, Минюст России включил в реестр физических лиц-иностранных агентов проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина. По информации ведомства, он занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Напомним, в начале мая в список иногентов включили популярного исполнителя Моргенштерна. Согласно данным министерства юстиции, рэпер получал финансирование из Израиля и Украины. После этого Моргенштерн подал в суд на Минюст.

Также сообщалось, что известную телеведущую Ксению Собчак хотят проверить на предмет возможного иностранного финансирования.

Теги: иноагенты, Минюст, финансирование



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