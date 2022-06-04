Чичваркин, Кашин и Пивоваров признаны иностранными агентами

Известные журналисты Олег Кашин и Алексей Пивоваров внесены в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.

Кроме этого, Минюст России включил в реестр физических лиц-иностранных агентов проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина. По информации ведомства, он занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Напомним, в начале мая в список иногентов включили популярного исполнителя Моргенштерна. Согласно данным министерства юстиции, рэпер получал финансирование из Израиля и Украины. После этого Моргенштерн подал в суд на Минюст.

Также сообщалось, что известную телеведущую Ксению Собчак хотят проверить на предмет возможного иностранного финансирования.