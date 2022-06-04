В Тюмени полыхает автобаза областной думы

В субботу рано утром в Тюмени вспыхнул пожар на автобазе в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Тюменской области, сегодня в седьмом часу утра поступил сигнал о возгорании в гараже административного здания на улице Ялуторовская, 33 в областном центре.

"К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что возгорание удалось локализовать. К тушению привлечено 77 человек и 26 единиц техники, из них от МЧС - 68 человек и 22 единицы техники.

Как пишет РИА Новости, горящее здание находится в центре города и соседствует с исправительной колонией. По данным издания, пожар произошел на территории автобазы областной думы.

Из боксов базы было эвакуировано около 30 транспортных средств. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.