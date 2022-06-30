Суд отправил ректора РАНХиГС под домашний арест

Ректора РАНХиГС Владимира Мау отправили под домашний арест, где он пробудет до 7 августа. Решение принято Тверским судом Москвы.

Таким образом ходатайство следствия было удовлетворено, в отличие от просьбы самого Мау, который настаивал на внесении залога в размере 21 млн рублей. При этом адвокат ректора Алексей Дудник, по информации Интерфакса, заявил, что решение "безусловно будет обжаловано".

Накануне у ректора РАНХиГС и сотрудников вуза прошли обыски. Кроме того, с ними были проведены следственные действия. Сегодня Мау задержали, а позднее предъявили обвинение.

Напомним, Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.