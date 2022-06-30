Жители застраиваемого Уктуса обратились к Путину с просьбой "прекратить произвол"

Жители Уктуса в Екатеринбурге записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить произвол городских властей, пытающихся возвести новостройки на месте вековых сосен. По словам горожан, застройка района стартовала уже давно, однако сейчас ведется строительство дороги, для которых по проекту якобы собираются вырубить деревья. При этом екатеринбуржцы не понимают рентабельность проекта, предусматривающего прокладку 500 м асфальта за 800 млн рублей.

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители микрорайона Сосновый бор города Екатеринбурга, одного из самых экологически чистых в городе. С начала июня 2022 года в районе начато строительство сквозной автодороги, которая соединит нас с другим густонаселенным районом и позволит дальше осуществлять точечную застройку. Стоимость дороги почти 800 млн рублей бюджетных денег. Мы как жители нашего микрорайона не понимаем рентабельности этого проекта, так как он не решит проблему выезда из района, а еще больше ее усугубит. Наш район лакомый кусочек для застройщиков. Им так нужна эта дорога для проезда тяжелой техники, что с позволения местных властей будет произведена вырубка вековых сосен, уничтожена вся экологичность района. Местные власти откровенно насмехаются над нами и не хотят идти навстречу, а мы не видим реально благого умысла в их действиях", - говорится в сообщении.

Горожане также рассказывают, что с 2015 года власти города стали выводить земли микрорайона из категории "Особо охраняемых территорий" и "точечно и беспорядочно" возводить жилые многоэтажки. В их число также входит и детский сад с площадкой на крыше. При этом, утверждают екатеринбуржцы, их район находится в аварийном состоянии: без освещения, тротуаров и даже поликлиники, а сами горожане "вынуждены полжизни проводить в огромных пробках", чтобы отвезти детей в школы и детский сад в соседний район, а потом самим добраться на работу.

"Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, прекратить произвол местных властей и обратить внимание на наш город Екатеринбург, в котором приоритеты застройщиков, с позволения администрации, выше приоритетов местных жителей", - говорят горожане.

Напомним, что к подготовительному этапу перед началом работ по строительству улицы Рощинской в Чкаловском районе приступили в этом месяце. Речь идет об участке дороги между улицами Молодогвардейцев и Химмашевской.К онтракт предусматривает двухэтапный период выполнения работ. Окончание работ по контракту – октябрь 2024 года.