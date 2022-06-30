Власти Львова сменили названия улиц, связанных с Россией

Во Львове переименовали все улицы, чьи названия так или иначе связаны с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовой.

Так в рамках дерусификации иже изменены названия 8 улиц во Львове и 11 в городе Винники и в селе городского типа Рудне:

Улица Юрия Гагарина – в улицу Мирослава Скорика;

Улица Льва Толстого – в улицу Кардинала Гузара;

Улица Николая Некрасова – в улицу Юрия Руфа (Юрия Дадака);

Улица Василия Жуковского – улицу Александра Ванька Лагодовского;

Улица Константина Циолковского – улицу Семьи Крушельницких.

Помимо этого в городе, по итогам сессии, утверждена новая программа патриотического воспитания для старшеклассников, которая предусматривает обучение стрельбе и оказанию медицинской помощи.