Ректор РАНХиГС хочет заменить домашний арест на залог в 21 миллион рублей

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, обвиняемый в хищении денежных средств вуза, обратился к суду с просьбой не отправлять его под домашний арест. Как сообщает Интерфакс, Мау заявил о готовности внести залог в сумме вмененного ему ущерба, что приравнивается к 21 млн рублей.

"Прошу избрать мне меру пресечения в виде залога в сумме вмененного ущерба и определить действия, которые я не должен совершать. Я гарантирую суду, что не буду приближаться и взаимодействовать с другими участниками уголовного дела, а также посещать учебное заведение", - заявил ректор вуза в суде.

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.

Накануне у ректора РАНХиГС и сотрудников вуза прошли обыски. Кроме того, с ними были проведены следственные действия. Сегодня Мау задержали, а позднее предъявили обвинение. Следствие запросило для обвиняемого домашний арест сроком до 7 августа.