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Спорт Свердловская область
Павел Дацюк, нападающий ХК Автомобилист (2019) | Фото: hc-avto.ru

Хоккеист Павел Дацюк заявил, что уходит из спорта

Хоккеист екатеринбургского ХК "Автомобилист" Павел Дацюк заявил, что собирается уходить из спорта. Об этом он рассказал в эфире Матч ТВ.

"Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне", - пояснил спортсмен.

Напомним, что еще в прошлом сезоне Павел Дацюк был капитаном "Автомобилиста". Однако перед началом нового чемпионата нападающий не решил, продолжать ли ему карьеру. В октябре тогдашний главный тренер уральского клуба Билл Питерс заявил, что Дацюк не присоединится к команде по ходу сезона.

Теги: Дацюк, хоккей, уход



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