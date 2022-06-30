Хоккеист Павел Дацюк заявил, что уходит из спорта

Хоккеист екатеринбургского ХК "Автомобилист" Павел Дацюк заявил, что собирается уходить из спорта. Об этом он рассказал в эфире Матч ТВ.

"Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне", - пояснил спортсмен.

Напомним, что еще в прошлом сезоне Павел Дацюк был капитаном "Автомобилиста". Однако перед началом нового чемпионата нападающий не решил, продолжать ли ему карьеру. В октябре тогдашний главный тренер уральского клуба Билл Питерс заявил, что Дацюк не присоединится к команде по ходу сезона.