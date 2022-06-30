Главе Союза десантников Тетерину изменили меру пресечения 

30 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ и Украина провели обмен пленными

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Награждение Орденом святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Главе Союза десантников Тетерину изменили меру пресечения 

Глава Союза десантников Свердловской области, член Общественной палаты региона Евгений Тетерин отправится под домашний арест. Об изменении меры пресечения Ленинским районным судом Екатеринбурга сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Дмитрия Бушухина.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ и СК задержали Тетерина по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Сам он во время заседания по мере пресечения отвергал все обвинения. В феврале в отношении главы Союза десантников возбуждено еще одно уголовное дело.

28 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Тетерину срок заключения под стражей до 30 июня 2022 года. В апреле защита настаивала на избрании иной меры пресечения - не связанной с изоляцией от общества, однако суд в этом отказал.

Теги: суд, Тетерин, стража, домашний арест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.04.2022 10:25 Мск Суд отказал главе Союза десантников Тетерину в освобождении из-под стражи
Ранее 17.02.2022 19:52 Мск Главу Союза десантников Свердловской области обвинили в еще одном эпизоде взяточничества
Ранее 09.02.2022 16:08 Мск Глава Союза десантников Свердловской области подал кассацию на арест
Ранее 14.01.2022 10:08 Мск Суд оставил под арестом главу Союза десантников Свердловской области
Ранее 18.11.2021 12:59 Мск Главу уральского Союза десантников Тетерина арестовали на 1,5 месяца
Ранее 18.11.2021 10:16 Мск Правоохранители задержали главу уральского Союза десантников по подозрению во взяточничестве 


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети