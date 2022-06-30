Главе Союза десантников Тетерину изменили меру пресечения

Глава Союза десантников Свердловской области, член Общественной палаты региона Евгений Тетерин отправится под домашний арест. Об изменении меры пресечения Ленинским районным судом Екатеринбурга сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Дмитрия Бушухина.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ и СК задержали Тетерина по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Сам он во время заседания по мере пресечения отвергал все обвинения. В феврале в отношении главы Союза десантников возбуждено еще одно уголовное дело.

28 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Тетерину срок заключения под стражей до 30 июня 2022 года. В апреле защита настаивала на избрании иной меры пресечения - не связанной с изоляцией от общества, однако суд в этом отказал.