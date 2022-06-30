30 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бывшего директора горсада имени Пушкина будут судить за взятки

В Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении экс-директора МАУ "Горсад имени Пушкина" Игоря Клеина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Клеин был задержан 9 февраля по подозрению в получении взятки. Через несколько дней после этого он уволился.

По версии следствия, в период 2017-2021 годов подозреваемый получил более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство. В частности, за взятки он выдавал разрешения на торговлю и установку нестационарных торговых объектов на пешеходной части улицы Кирова.

Заседание по делу назначено на 12 июля.

Теги: взятки, Игорь Клеин, суд,



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