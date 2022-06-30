30 Июня 2022
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Мариуполь (2014) | Фото: http://uvelichgrudina2.zapto.org

В морском порту Мариуполя запущено электричество, он готовится к началу работы - Хуснуллин

В морском порту Мариуполя запущено электричество, его готовят к началу работы, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, российские регионы, взявшие шефство над территориями Донбасса, сейчас ведут подготовку к осенне-зимнему периоду на курируемых объектах и восстанавливают инфраструктуру.

"В целом регионы уже ведут строительно-монтажные работы на 200 объектах, продолжаются работы по определению первоочередных объектов. Суммарно по всем программам в Республиках работают уже порядка 6000 строителей", - сообщил Хуснуллин.

По его словам, идет проработка мастер-плана Мариуполя.

Теги: марат хуснуллин, мариуполь, морской порт



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