Акт Россия-НАТО продолжает существовать - Лавров

Россия не инициировала разрыв акта Россия-НАТО, он продолжает существовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

В итоговой декларации на прошедшем в Мадриде саммите НАТО Россия названа главной угрозой для безопасности стран альянса, но при этом напрямую противником она не называется.

В основополагающем акте Россия-НАТО от 1997 года несколько пунктов, один из них предполагает, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, не будут применять силу без санкций ООН, НАТО не будет размещать ядерное оружие на территории новых членов.