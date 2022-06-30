Россия не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты - Путин

Россия не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с индонезийским коллегой Джоко Видодо.

Глава государства добавил, что, по его данным, украинский экспортный потенциал зерна составляет около 5 млн тонн. "Это количество никак не влияет на мировые рынки", - заявил Путин.

При этом российский лидер не отрицает, что в мире сложилась сложная ситуация с продовольствием, но винит в этом США. "США напечатали денег, скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении, - заявил Путин. - Сейчас нужно принимать меры, чтобы ситуация на мировых рынках не стала трагической".