В Прикамье мужчины на белой "Газели" пытались заманить в автомобиль двух девочек

В Прикамье мужчины на белой "Газели" пытались заманить в автомобиль двух девочек. Об этом сообщает "Комсомольская Правда".

Вечером, 22 июня семилетние девочки гуляли возле дома в деревне Лисики. К ним на "Газели" подъехали двое мужчин, приоткрыли окно и, не выходя из машины, предложили прокатить их за город. Они отказались, и в это время из дома напротив вышел сосед, девочки закричали и побежали к нему. Газелисты тут же уехали.

В комментариях к посту об этой ситуации в соцсетях местные жители пишут, что подозрительная "Газель" ездила и в других деревнях и селах Лысьвы и Чусового: в поселке Скальный, Кормовище, в деревнях Невидимка и Заимка. Где-то мужчины просто проезжали мимо, а где-то останавливались, ходили по домам и спрашивали, нет ли ненужного металлолома. В соцсетях местные жители также сообщали, что мужчины пытались увезти детей.

Правоохранители проводят проверку.