В Челябинской области в этом году благоустроят 125 общественных пространств и 140 дворов

В Челябинской области активно идут работы по благоустройству территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На благоустройство 125 общественных пространств и 140 дворовых территорий в регионе в этом году выделено более 1,2 млрд рублей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своих визитов в муниципалитеты лично контролирует ход работ по благоустройству территорий. На этой неделе он проинспектировал несколько объектов в Челябинске – пешеходную зону улицы Свободы на участке от улицы Тимирязева до улицы Плеханова, двор по проспекту Ленина и территорию около дворца спорта "Юность".

Напомним, в ноябре 2020 года Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе автовокзала из дворца спорта "Юность". Объект закрыли 15 мая 2021 года. На площадях бывшего автовокзала открыли спортивные школы, а территорию рядом с дворцом спорта было принято решение благоустроить. В рамках проекта будут обустроены прогулочные зоны, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение, также планируется установить боул-чашу – бетонную конструкцию для скейтбординга и BMX. Работы планируется завершить ко Дню города.

"Дальше будет благоустройство Сада камней, благоустройство в сторону Алого поля. И центр, который еще несколько лет назад был, скажем так, недружелюбным к пешеходам, он преображается на глазах. У нас единый план пешеходных зон по Челябинску, начиная от памятника Курчатову, здесь новые пространства в районе набережных, и дальше выход на улицы Труда, Цвиллинга, Свободы и т.д. Так что считаю эту работу крайне важной, и жители, я вижу, очень позитивно относятся к тем изменениям, которые происходят", – отметил Алексей Текслер.

В целом в Челябинске в этом году будет благоустроено девять общественных пространств и 63 дворовых территории на сумму 426,3 млн рублей. "По национальному проекту "Формирование комфортной городской среды" исполнение по дворовым территориям составляет 41%, по общественным пространствам – 47%", - сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках реализации федерального проекта проводятся во всех 43 муниципалитетах области.

"Благоустройством мы занимаемся не только в Челябинске, в целом во всех наших городах, населенных пунктах. Программа работает, плюс подключили инструмент инициативного бюджетирования, где сами жители определяются с проектами и где их делать. Да и объекты по комфортной городской среде тоже выбираются самими жителями. Недавно закончилось рейтинговое голосование, больше полумиллиона человека проголосовало за те или иные объекты. Так что очень важно, что мы занимаемся благоустройством вместе с жителями и спрашиваем их мнение", - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что во время своих рабочих визитов в территории будет уделять особое внимание объектам благоустройства.

В Магнитогорске в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство скверов ​​​ Трех поколений и имени П.И. Чайковского. В первом сквере установят спортивную площадку с тренажерами, новые малые архитектурные формы, детское оборудование и столики для игры в шахматы, а также оборудуют современное освещение и видеонаблюдение. Во втором сквере обновят и установят детские площадки, лавочки и урны, а также восстановят фонтаны. Все работы планируется завершить до сентября.

"Неравнодушные жители ходят, следят за процессом. Они участвовали в выборе территории для благоустройства, а теперь контролируют работу подрядчика. Горожане – это лучшие контролеры. Они всегда подскажут, где и что не так делается. Очень понравилось то, что подрядчик работает с ними в тандеме, общается в дружеской форме. Это здорово", – рассказал глава Магнитогорска Сергей Бердников.

В Троицком районе в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" запланировано благоустройство трех общественных пространств и девяти дворовых территорий. На эти цели выделено 9,1 млн рублей. Так, в поселке Ясные Поляны уже завершается устройство детской площадки, в поселке Кумысное уже благоустроены придомовые территории, проложены пешеходные дорожки, подходы к подъездам.

"Считаю, что главный результат этой выполняемой и предстоящей работы - это заметное и ощутимое увеличение благоустроенных площадей, дворов, площадок для детей и молодежи", - подчеркнул глава района Тимур Мухамедьяров.

В целом в регионе в этом году благоустроят 125 общественных пространств и 140 дворов. В частности, в Аргаяшском районе будет благоустроен парк им. Горького. В Верхнем Уфалее создадут "Сиреневый сквер". В поселке Фершампенуаз Нагайбакского района на площади Ленина проведут ремонт трибуны и памятника. В поселке Локомотивный будет реализован третий этап благоустройства стадиона на улице Ленина, а в Кыштыме преобразится набережная реки Кыштымка.