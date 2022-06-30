Французское оружие не должно использоваться для ударов по России - Макрон

Французское оружие на Украине не должно использоваться для ударов по России, заявил Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Аналогичное требование ранее предъявили Киеву немецкие власти. И по словам министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, Украина дала соответствующие гарантии: "Украина дала гарантии, что поставляемое ей оружие будет использовано лишь для обороны и что обстрелов российской территории не будет". На этих условиях Германия поставила на Украину самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Макрон также заявил журналистам, что НАТО не находится в состоянии войны, а за конфликт на Украине ответственность несет исключительно Россия.