30 Июня 2022
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Алексей Орлов в Екатеринбургском зоопарке (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Орлов оценил новый роскошный вольер для белых медведей в Екатеринбургском зоопарке

Сегодня, 30 июня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил городской зоопарк, где проконтролировал реконструкцию открытого вольера для белых медведей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, общая площадь обновленного сооружения составит около 700 квадратных метров, что почти в два с половиной раза больше предыдущего. Здесь разместятся три бассейна, берлоги, родовые, предусмотренные на случай появления медвежат, участки с натуральным грунтом (галькой) и игровыми элементами. Проживать в обновленном вольере будет белая медведица Хатанга из Московского зоопарка, которая прибудет в уральскую столицу в начале августа. Компанию ей составит более старшая медведица Айна, которая уже давно живет на Урале.

Алексей Орлов в Екатеринбургском зоопарке(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

"В начале июля в Московский зоопарк уезжает группа наших специалистов – медведица еще до переезда должна познакомиться с теми, кто будет заботиться о ней в Екатеринбурге, и привыкнуть к ним. Затем они уже все вместе поедут на Урал. Хатанга должна прибыть к нам 2 августа, затем карантин. Тем временем будут закончены отделочные работы в вольере и благоустройство вокруг него. Первой новоселье справит уже живущая у нас медведица Айна, после чего к ней присоединится Хатанга. Торжественное открытие состоится накануне Дня города", - сообщил Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Алексей Орлов в Екатеринбургском зоопарке(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Как отметили в мэрии, при обустройстве вольера были учтены не только интересы животных, но и посетителей. Наблюдать за медведями гости зоопарка смогут с трех локаций: смотровой зоны на уровне земли, заниженной площадки, оборудованной перед бассейнами, а также с высоты 4 метров, откуда откроется панорама всего вольера.

Как рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина, на сегодняшний день завершена установка стекол и заливка бассейна. По ее словам, на финишной прямой находятся работы по водоподготовке будущего жилища для белых медведей, а вся реконструкция идет по плану.

Теги: Орлов, медведи, вольер, зоопарк



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