МВД: Ректору РАНХиГС предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.

Уточняется, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.

У ректора РАНХиГС и сотрудников вуза прошли обыски. Кроме того, с ними были проведены следственные действия.

Следствие запросило для Владимира Мау домашний арест, сообщили РБК в суде.

В феврале сообщалось, что директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по делу Раковой. Следствие считает Корниенко причастной к эпизоду, связанному с хищением 20 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование".

Напомним, об уголовном деле в отношении Раковой стало известно 29 сентября прошлого года. СМИ писали, что она была доставлена на допрос в МВД. Тверской райсуд Москвы должен был избрать меру пресечения для вице-президента Сбербанка, однако Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны и уехала из дома. 8 октября она была арестована.